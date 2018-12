Entre Nicki Minaj et Rihanna, Lil Wayne a tranché

Choisir entre Nicki Minaj et Rihanna, ce n’est pas un exercice facile mais pour Lil Wayne, rien de plus simple.

Entre Nicki Minaj et Rihanna, Lil Wayne a répondu : « Nicki. On peut entrer en studio et faire de la bonne musique et aller autre part et faire quelque chose d’autre de beau », à en croire les informations relayées par melty.fr, lues par Senegal7.

A la question de savoir s’il préférait les fesses naturelles ou les fesses refaites, la star planétaire n’a pas fait dans la langue de bois « Ça aussi, c’est une autre question facile. Fesses naturelles. Désolé mais je suis un homme qui aime les fesses naturelles. »

En voila, des propos qui devraient faire plaisir à Nicki Minaj…