Monaco : Franck Passi nommé adjoint de Thierry Henry

Franck Passi vient épauler Thierry Henry à l’AS Monaco dans le rôle d’entraîneur adjoint, a indiqué jeudi une source proche du dossier.

Un adjoint d’expérience. “L’ASM cherchait un adjoint qui connaisse bien la Ligue 1”, a expliqué cette source. L’ancien entraîneur de Marseille et Lille était en Principauté jeudi matin pour signer son contrat, le club doit officialiser dans la foulée cette signature. À 52 ans, il vient renforcer un staff technique de débutants et apporter son expérience d’adjoint au long cours, apprécié par Élie Baup, Michel ou Marcelo Bielsa.

Monaco, toujours relégable (19ème) et à trois points du maintien, n’a remporté que trois matchs sur treize, toutes compétitions confondues, depuis le premier match d’Henry sur le banc, le 20 octobre, perdu à Strasbourg (2-1). Interrogé sur le besoin d’un adjoint connaissant le Championnat de France, Henry s’était notamment vu soumettre le nom de Franck Passi, mais avait répondu dans le vague, lors de la conférence de presse avant le 8ème de finale de Coupe de la Ligue, remporté mercredi soir contre Lorient (L2, 1-0).

Un connaisseur de la Ligue 1. “Titi”, entraîneur débutant, découvre la Ligue 1 qu’il a quittée en 1999, tout comme ses adjoints, le Portugais Joao Tralhao et l’Irlandais Patrick Kwame Ampadu. Passi, lui, la connaît bien, pour avoir été adjoint à l’Olympique de Marseille (2012-2016) et entraîneur principal à l’OM, avant d’être remplacé par Rudi Garcia à l’arrivée du propriétaire américain Franck McCourt, et à Lille, où il avait remplacé Frédéric Antonetti. Passi débutera sa mission sur le banc monégasque samedi contre Guingamp (20ème), pour la 19ème journée de L1.