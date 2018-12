Réponse Bruno Le maire  «  L’ignorance est toujours insolente »

Vous avez choisi votre camp, celui qui a toujours été le vôtre, à savoir les intérêts de la France. C’est votre droit, je dirais même que c’est votre devoir. Vous avez le droit de féliciter Macky Sall pour sa bravoure suspecte concernant la course à un surendettement dont votre pays est, après tout, le garant monétaire. En flattant l’ego de Macky Sall comme vous l’avez fait, vous ne faites pas qu’offenser notre bon sens démocratique, vous perpétuez une longue tradition de fumisterie de la Françafrique. Qui a inventé tous les stratagèmes pour empêcher, durant plus de trente ans, Ahmed Sékou Touré de gouverner la Guinée ? Qui a freiné l’élan formidable de générosité et de patriotisme de la révolution burkinabé ? Qui a, à l’inverse, soutenu Gnassingbé Eyadema dans son entreprise tyrannique d’étouffer le peuple togolais en quête de démocratie et de bien être ?

Quand un loup flatte une brebis pour sa fourrure, ce n’est point par objectivité. Et nous savons comment Mobutu s’est maintenu au pouvoir durant un demi-siècle malgré toutes les exactions qu’il a commises contre le peuple congolais. Nous savons comment Omar Bongo a acheté le silence de la France jusqu’à sa mort. Nous savons que dans l’orientation des choix de politique étrangère de la France l’or est la boussole. Dans tous les pays où des exactions ont été commises, la France s’est honteusement tu tant que ses intérêts étaient sauvegardés. Tant que vous pouvez avoir notre « or » l’ordre social et politique dans lequel nous vivons ne vous intéresse pas : les jeunes générations ont compris cela et le mythe du puissant blanc s’est effondré depuis longtemps. Si votre modeste personne savait ce qui est bien pour un pays, vous ne seriez pas dans le gouvernement d’un Président ergoteur dont la démagogie morbide est train d’être éventrée par une action citoyenne spontanée, sans leader. Il faudra certainement filer la recette à votre protégé : faites-lui comprendre qu’on peut accéder au pouvoir par démagogie, mais qu’on ne saurait gouverner un peuple par la seule démagogie.

Nous savons depuis belle lurette que vous êtes capables de soutenir les pires criminels pourvu que vos intérêts soient préservés, mais ne nous sous-estimez pas. Il n’y a pas de baromètre démocratique qui serait entre les mains d’un peuple pour apprécier l’état démocratique d’un autre peuple. Nous seuls savons qui est démocrate et qui ne l’est pas : il n’y a pas de peuple immature au point d’ignorer ce qui est mieux pour lui. Votre prétention à parler au nom des Sénégalais ne prouve guère une quelconque compréhension des enjeux politiques dans notre pays ; cela prouve au contraire votre innommable ignorance des pulsions actuelles partout dans le continent. Pour nous Africains, les président africains félicités et chouchoutés par la France sont des collabos au même titre que ceux parmi vos compatriotes qui, pour une raison ou pour une autre, avaient décidé de servir les Allemands durant l’occupation.

Le diable aime ses suppôts, non pour leur valeur intrinsèque, mais pour le service qu’ils lui rendent. Notre système éducatif est à terre, nos universités ne sont même plus capables de produire des enseignants compétents pour perpétuer le système, mais ça ne vous intéresse guère. Notre système sanitaire est en lambeaux et le plateau technique de nos hôpitaux est moyenâgeux, mais ça, c’est le cadet de vos soucis.

Au moment où vous vendez un TER à plus de mille milliards à nos candides gouvernants, nos enfants apprennent dans des abris provisoires et sont à peine scolarisés selon le système du double flux. Saviez-vous que dans nos écoles primaires une classe peut compter jusqu’à 120 élèves ? Votre candidat est le seul président au monde qui tourne le dos à l’école publique pour aller construire des cités religieuses à coût de milliards. Saviez-vous qu’au moment où votre Macky construit des arènes pour la lutte, des milliers de bacheliers ne sont pas orientés ou sont tout bonnement éjectés du système par l’incapacité de l’État à honorer ses engagement vis-à-vis des universités ? Vous savez parfaitement que nul président français n’aurez le courage de se faire voter une loi sur le parrainage qui, par son caractère loufoque, viole a priori le de secret du vote.

Un jour vous comprendrez pourquoi notre jeunesse est fâchée contre la France. Votre imprudence à soutenir Macky Sall dans la néantisation de la démocratie dans notre pays ne nous surprend guère. En revanche vous pourriez être surpris par la fièvre de la résistance lucide, mais déterminée qui s’est emparée de la jeunesse sénégalaise. Le Sénégal de Macky Sall va s’endetter pour permettre aux entreprises françaises d’exploiter nos ressources à moindre coût et les transférer pour la commodité du consommateur français ! On s’endette donc pour aider la France et ses partenaires à nous voler ! « Est-ce que ce monde est sérieux ? »

Alassane K. KITANE

Professeur au Lycée Serigne Ahmadou Ndack Seck de Thiès

Président du Mouvement citoyen LABEL-Sénégal.