Fêtes de fin d’année : la ruée vers Sandaga

Selon Samba Thiam, les prix ne sont pas tout à fait abordables mais la qualité est garantie. «Les clients exigent de la qualité, et nous en tenons bien compte. La haute gamme à son prix», explique ce vendeur de vêtement, debout devant sa boutique.

Non loin de la boutique de Samba, Balla Touré, spécialisé dans les vêtements pour femmes, tente d’alpaguer, avec plus ou moins de succès, les clientes. Sa straégtie de marketing ressemble à maints égards à ces jeunes qui tentent de drainer de potentiels clients vers les commerçants pour percevoir une commission. Et pourtant c’est bien un commerçant disposant d’une boutique en bonne et due forme.

La concurrence est rude. Comme Samba, chez Balla, c’est le même message pour séduire les clients. Il est axé sur la provenance des marchandises et leur rareté.

«Les vêtements de cette période sont d’une rareté extrême. Ils sont exceptionnels. Vous ne les trouveriez que durant les fêtes de fin d’année. Ils nous viennent principalement d’Italie et de la France. L’acquisition de ces marchandises nécessite beaucoup de dépenses alors qu’il nous faut réaliser des bénéfices