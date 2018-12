Vidéo – Macky Sall à Touba : “Après l’autoroute Ila Touba, d’autres projets plus importants restent à venir”

Le Président Macky Sall a procédé hier jeudi, à l’inauguration de l’autoroute « Ila Touba ». C’était en présence du Khalife général des Mourides, Serigne Montakha Mbacké et de tous les dignitaires de la ville sainte. Les lieux avaient été envahis par une foule nombreuse venue saluer ce grand projet dédié à Serigne Touba.

Lors de sa prise de parole le chef de l’Etat a vanté l’importance de l’infrastructure qu’il a qualifiée de révolutionnaire. « Ila Touba a vu le jour a finalement grâce à une somme d’efforts considérables, d’une ingéniosité technique et financière rompue à toute épreuve ». Selon le Président Sall, « Ila Touba » est aussi « une preuve supplémentaire et éclatante que (son) engagement pour le développement de Touba reste sans faille.»