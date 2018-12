Barça : Messi a surclassé Cristiano Ronaldo en 2018, la preuve

En 2017 et à la surprise générale, c’est Harry Kane qui avait été le meilleur buteur de l’année civile.

Avec 56 réalisations au compteur, l’attaquant des Spurs de Tottenham avait réussi l’incroyable performance de terminer devant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. En 2018, le capitaine de l’Angleterre n’est pas parvenu à rééditer l’exploit. Et pour cause, même CR7 n’a pas fait le poids face à l’exceptionnel capitaine du FC Barcelone, lequel va terminer meilleur buteur de l’année, notamment grâce à ses performances exceptionnelles depuis le mois d’octobre.

Avec 47 buts inscrits avec le Barça toutes compétitions confondues, l’Argentin dépasse son meilleur ennemi portugais, puisque ce dernier a inscrit 42 buts avec le Real Madrid puis la Juventus Turin. Néanmoins, CR7 a encore deux matchs à disputer (contre l’Atalanta et la Sampdoria) mais il faudra un véritable miracle (8 buts en 180 minutes) pour qu’il dépasse Lionel Messi. Robert Lewandowski complète le podium tandis que Griezmann et Mohamed Salah terminent respectivement 4e et 5e. Malheureusement, aucun joueur de Ligue 1 n’est parvenu à se faire une place dans le top 5 de ce prestigieux classement..