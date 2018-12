Premier League : Tottenham pulvérise Everton

Tottenham a pulvérisé Everton 6 buts à 2, ce dimanche dans le cadre de la 18e journée de Premier League. Harry Kane et Son Heung-Min ont inscrit un doublé, tandis que Dele Alli et Eriksen ont marqué les autres buts des Spurs. Pour les Toffes, c’est Théo Walcott qui avait ouvert le score à la 21e minute, et Sigurdsson a réduit le score à la 51e. Au classement, Tottenham est toujours troisième à deux points du deuxième Manchester City. Everton reste 11e avec 24 points.

Résultat de la 18e journée :

Vendredi

Wolverhampton-Liverpool 0-2

Samedi

Arsenal – Burnley 3-1

Bournemouth – Brighton 2-0

Chelsea – Leicester 0-1

Huddersfield – Southampton 1-3

Manchester City – Crystal Palace 2-3

Newcastle – Fulham 0-0

West Ham – Watford 0-2

Cardiff – Manchester United 1-5

Dimanche

Everton-Tottenham 2-6 Auteur: sport24.lefigaro.fr