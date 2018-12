PSG : Mbappé élu sportif français de l’année 2018

Kylian Mbappé a été désigné sportif français de l’année 2018, dans un sondage Odoxa pour RTL et Groupama. L’attaquant du PSG et de l’équipe de France recueille 56 % des suffrages. Le champion du monde 2018 devance le biathlète Martin Fourcade (41 %) et Antoine Griezmann (25 %). Le décathlonien Kevin Mayer (12 %) et Raphaël Varane (8 %) complètent le Top 5. Chez les amateurs de sport, le joueur de 20 ans arrive également en tête avec un total de 55 %, devant Martin Fourcade (47 %), Antoine Griezmann (24 %), Kevin Mayer (16 %) et Raphaël Varane (9 %).

Auteur: www.topmercato.com