FIN DE L’EPIDEMIE DE DENGUE (Ministère de la Santé)

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a donc le plaisir d’informer la population de la fin de l’épidémie de la Dengue.Toutefois une surveillance épidémiologique reste toujours maintenue comme par le passé pour toutes les maladies à potentiel épidémique.Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale félicite toutes les personnes et institutions qui se sont impliquées dans la lutte contre cette épidémie. Le MSAS exhorte les populations au respect des mesures principales préconisées contre la Dengue notamment : dormir systématiquement sous moustiquaire imprégné et détruire les sites de reproduction des moustiques.

Pour toute information complémentaire, le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale vous invite à appeler au numéro vert gratuit suivant :

800 00 50 50.

La Cellule de Communication