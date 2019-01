Aquaman surnage dans le box-office nord-américain

Le film avec Jason Momoa dans le rôle-titre a récolté plus de 52,1 millions de dollars pour son deuxième week-end (du vendredi au dimanche), et plus de 189 millions en tout depuis sa sortie.

Sur la deuxième marche du podium, “Le retour de Mary Poppins” avec Emily Blunt engrange 28,3 millions de dollars, 99,3 millions en tout depuis sa sortie le 19 décembre.

“Bumblebee,” qui donne la vedette à un “autobot” issu de la saga des “Transformers”, est troisième avec 21 millions (67,2 au total).

Quatrième, le film animé “Spider-Man: New Generation”, avec un nouvel homme araignée moitié noir, moitié latino, a généré 18,8 millions (104,1 depuis sa sortie voici trois semaines).

Cinquième avec près de 12,2 millions de dollars, “La Mule”, réalisé et joué par Clint Eastwood. Ce film raconte l’histoire d’un ancien soldat transportant de la drogue pour le compte d’un cartel mexicain.

Voici le reste du Top 10:

– “Vice” (7,8 millions)

– “Holmes & Watson” (7,4 millions)

– “Seconde chance” (7,3 millions)

– “Ralph 2.0” (6,7 millions)

– “Le Grinch” (4,1 millions)