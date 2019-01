Daba Sèye : «You, Thione, Iso et Baba doivent prendre leurs responsabilités»

Artiste de renom, la chanteuse Daba Sèye n’est plus à présenter. La preuve, elle vient de mettre dans les bacs son énième album, composé de six titres, au titre on ne peut plus provocateur : «Nimou Neexé Ni». Dans un long entretien avec Le Témoin, elle a craché, sans coup férir, ses 4 vérités sur les mille et un maux qui assaillent «la musique sénégalaise parce qu’elle est infestée d’intrus». Et de lancer un vibrant appel aux ténors que sont, Thione Seck, Ismaila Lô, Baba Maal et compagnie, «surtout à Youssou Ndour qui est la référence suprême», à prendre leurs responsabilités pour se pencher sur l’avenir de la musique «qui risque de mourir si on n’y prend garde».