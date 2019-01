Les 4 atouts du baume nutritif pour le corps

L’hiver, la peau est fragilisée. Il convient de la protéger avec un soin barrière. C’est ce que propose le baume nutritif pour le corps. Comment le choisir ? Découvrez ses atouts.

En période de froid, la peau joue un rôle de bouclier essentiel contre les agressions extérieures. Mais elle est aussi fragilisée, c’est pourquoi il est important de l’ hydrater tous les jours.

Grâce à des beurres végétaux (karité, argan, mangue…), des huiles (olive, jojoba, sésame, argan, carthame, coco, soja…) et des cires naturelles (carnauba), riches en céramides et en acides gras, ou encore des huiles minérales selon les produits. Ces corps gras en bonne quantité sont contenus dans des émulsions “eau dans huile” qui permettent de compenser la sécheresse de certaines zones du corps.

3. Il protège du froid

Quand il fait très humide et très froid, le gras est le meilleur isolant pour la peau. Raison de plus de sélectionner un soin qui en contient une dose conséquente. Les baumes, à la texture riche, forment un film protecteur et isolant à la surface de l’épiderme, et lui apportent confort et souplesse.