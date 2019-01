Italie : Un sénégalais de 21 ans tombe avec 23 doses d’héroïne

Détention et trafic de drogue ainsi que résistance et blessures à un fonctionnaire public. Tels sont les motifs collés à un compatriote arrêté, avant-hier, en Italie. Plus précisément dans la vieille ville de Piazzetta dello Scalo en Ligurie. Cela, après une longue course-poursuite.

Âgé seulement de 21 ans, et déjà connu des fichiers de la police, il était en possession, renseigne Vox Populi, de 23 doses d’héroïne. Son arrestation n’a pas été de tout repos, car il donné un violent coup de pied au policier, le faisant prendre 5 jours de repos médical. Il a aussi été retrouvé sur lui un téléphone portable et la somme de 290 euros.