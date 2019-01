La Méthode De Macky Contre Ousmane Sonko

Les sondages les plus crédibles montrent que Macky ne peut pas avoir plus de 34% des voix. Et à côté, Ousmane Sonko passe le parrainage haut la main car en instituant le parrainage intégral Macky pensait que Sonko n’allait pas réunir le nombre de signatures. Dans leurs calculs, ils se disaient que Sonko a eu 33 mille voix aux législatives donc ne sera pas en mesure de doubler ses voix en moins d’1 an.

Son dossier déposé au Conseil Constitutionnel atteste que SONKO réunit toutes les conditions pour être candidat à l’élection.

Aujourd’hui les chiffres sur les bulletins d’analyse (renseignement) remis aux autorités montrent que Sonko fera mal à Macky Sall aux élections. Et s’il réussit une bonne campagne électorale, il aura toutes les chances de remporter ses élections au 2é tour. Ils sont certainement au courant des éventuels ralliements à la candidature de Ousmane SONKO. Des leaders de l’opposition sont prêts à rejoindre la coalition de Sonko-Président.

Face à tout ceci, Macky ne peut plus instrumentaliser la justice pour arrêter SONKO mais il doit trouver des procédés pour se renverser cette tendance.

Donc les officines au palais entrent en jeu pour freiner cet élan et donner un coup à la percée des patriotes.

Et pour se faire, il leur faut :

– Monter de toute pièce une “affaire” (Histoire)

– Trouver des acteurs (Ismaila Ba, Abdourahmane Baldé, etc.)

– Répertorier des dates

– Trouver des structures (Mercalex, Tellow Oil)

– Délimiter le champ lexical (fiscalité, Pétrole et Gaz). Deux secteurs qui reviennent beaucoup dans les propos de Sonko

– Se servir des supports pour relayer (presse)

– Trouver des flux (mails, lettre, SMS, etc.)

En résumé, Macky et ses bras armés veulent rééditer le scénario de Hilarry Clinton lors des élections américaines avec l’affaire des mails. Et bien sûr, ils veulent créer le scénario FILLON durant les élections présidentielles françaises avec un acteur comme Robert Bourgi. Étrange coïncidence, Macky a rencontré Sarkozy et son clan (Bourgi et autres) durant son séjour en France à l’occasion du groupe consultatif de Paris. Rencontre durant laquelle, les officines lui ont dit qu’il a commis l’erreur de poursuivre Khalifa Sall. Ils lui ont reproché également de n’avoir pas donné trop d’importance au phénomène SONKO car c’était lui la vraie cible.

Alors, comment Macky compte s’y prendre dans ce funeste projet?

– Il faut des “Chirurgiens” car si le régime et ses éléments portent ce projet de “liquidation” par l’opinion avec ses accusations, elles ne seront pas “crédibles”. L’opinion dira que c’est politique. Alors il leur faut des mercenaires (Madiambal, Yérim Seck). Deux messieurs, dames de cour qui n’ont rien n’a perdre car souillés à jamais. Madiambal est réputé pour ce type de boulot (on se rappelle l’affaire Tahibou Ndiaye) et il semble mouillé dans une affaire d’avortement. Donc ses actes permettent d’acheter le silence de ceux qui détiennent ces éléments.

Cheikh Yérim n’est plus à présenter. Violeur reconnu, il tente de rendre l’ascenseur à Macky qui l’a gracié et qui nourrit son organe à l’aide des insertions publicitaires.

Ces 2 hommes ont tjrs été de mèche avec les régimes pour ce genre de sales coups.

Le fait de faire porter ce projet à ces 2 là n’a pour objectif que de transférer le problème sur un terrain autre que politique. Ce ne sera plus “Sonko vs Macky” mais ce sera “Mercenaires vs Sonko”. Afin qu’on ne puisse plus parler des vrais problèmes du pays. En gros, ils veulent mettre Sonko dans la spirale pour qu’il ne soit plus dans son propre agenda mais dans celui de ses accusateurs. Mandiambal lui promettant d’autres éléments à venir dans ses chroniques sur son propre journal.

Sachons dès à présent que les objectifs recherchés dans ce projet ne peuvent être que :

???????? Entacher la réputation personnelle de Sonko

???????? Donner un coup d’arrêt à sa notoriété et envergure politique

???????? Mettre le doute dans la tête des sénégalais pour qu’ils se disent “Ahh Sonko ndéké mom ak niom nio yam”.

Mais posons-nous juste cette question :

Si Macky Sall, avec tous les pouvoirs de l’État, avait suffisamment de preuves contre Ousmane Sonko, pourquoi attendre tout ce temps pour le sortir ?

Justement, ils ont fouillé terre et ciel, remué tout ce qu’ils pensaient pour abriter des choses compromettantes sur Sonko. Au finish ils n’ont rien. Désormais ils ne comptent que sur la diffamation et la calomnie pour freiner cet honnête homme.

Rien que pour la vérité et pour le bien de toute la Nation, le procureur doit ouvrir ce dossier transmis par Sonko. Si on veut tous connaître les péripéties de cette affaire, demandons à l’IGE et à l’OFNAC d’ouvrir une information judiciaire.

Pour la République ???????? !!!

Alune Fabregas Ndiaye