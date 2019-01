Levante-Barça 2-1, un piètre Barça trébuche en Coupe

En 8es aller de la Coupe, le Barça a essuyé un faux-pas contre Levante. Les Catalans se sont inclinés 1-2, ce score est même flatteur pour eux.

1/8e de finale aller de la Coupe du Roi

Levante-Barça : 2-1

Buts : Cabaco (4e), Mayoral (18e); Coutinho (85e s.p.)

Contrairement au Real Madrid, large vainqueur de Leganes mercredi (3-0), le Barça va devoir cravacher dur pour assurer sa place en quarts de finale de la Coupe du Roi. La compétition dont il est détenteur depuis quatre saisons. À l’occasion du 8e de finale aller, les hommes d’Ernesto Valverde ont signé une décevante prestation sur le terrain de Levante. Logiquement, ils ont perdu. Et leur chance a été de ne s’incliner que sur le plus petit des écarts alors qu’un revers plus large aurait été plus conforme à la physionomie du match.

Les Barcelonais ont évité le pire à la faveur d’un pénalty transformé à la 85e minute. Obtenu par Denis Suarez, que l’on annonce sur le départ, il a été exécuté par Philippe Coutinho. Le Brésilien a sauvé la mise aux siens dans un match où les occasions nettes des Blaugrana se sont comptées sur les doigts d’une main. En seconde mi-temps, avant la réduction du score, seul Ousmane Dembelé est d’ailleurs parvenu à solliciter le portier adverse (82e et 88e).

Pour ce match, Valverde avait fait le choix de laisser à l’écart de nombreux cadres et miser sur les jeunes de la réserve. Si c’était à refaire, il n’est pas certain qu’il opérerait le même turn-over, au vu de la médiocrité affichée. Les Catalans ont même frôlé la correction lorsque Morales a vendangé la balle de 3-0 à la 64e en loupant le cadre dans un face à face avec Cillessen.

Les joueurs de Levante auront de quoi regretter cette opportunité en or, si jamais ils venaient à chuter par deux buts d’écart la semaine prochaine lors de la seconde manche. La formation de Paco Lopez a presque tout bien fait dans ce match, marquant notamment deux buts en seulement 20 minutes de jeu. Cabaco et Borja Mayoral ont trouvé le chemin des filets, mettant leur équipe sur la voie royale. Au final, ils n’ont pas été justement récompensés. Dans une semaine, on saura si cette courte victoire aura été suffisante pour s’offrir le scalp du tenant du titre.