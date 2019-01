SunuDebat : Sonko, Madické et Khalifa disent oui à l’appel des internautes!  

Les internautes du Sénégal veulent un débat télévisé entre les candidats à la présidentielle du 24 février prochain. Ousmane Sonko, Madické Niang et Khalifa Sall se disent « prêts ! ». Le candidat Macky Sall, lui, ne s’est pas encore prononcé sur le sujet.

Ce 8 janvier, une jeune Sénégalaise établie à Paris, Awa Mbengue, interpelle directement le président de la République sur twitter en ces termes : «Bonjour votre Excellence monsieur Le Président @Macky_Sall. Combien de temps de la Rts pour un débat entre vous et les autres candidats à la Présidence comme il se fait dans tout pays démocratique normal?»

Automatiquement, plus de 500 personnes se sont mises à le retweeter et le hashtag #SunuDebat est lancé. Ainsi, Amidou Kassé, Chargé de la communication de la présidence est interpellé directement par les internautes. Selon lui, « le temps du débat viendra lorsque les uns et les autres diront précisément leur offre. Pour le moment, nous assistons au déferlement de la violence verbale, aux propos plutôt grossiers pour ne pas dire injurieux. Comment débattre dans de telles conditions ? ».

Un point de vue non partagé ni par les citoyens ni par les membres de l’opposition tels que Madické Niang, Ousmane Sonko et Khalifa Sall. En effet, ces derniers se disent « prêts ! » pour se livrer à cet exercice.