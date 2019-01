Prix total du TER : 656 milliards FCFA, 568 milliards au début et un avenant de 88 milliards

Pour parachever le processus de mobilité urbaine, le Président Macky Sall s’était lancé les défis du rattrapage et du renouveau infrastructurels dès son avènement à la magistrature suprême en 2012.

Les chantiers du désenclavement et du rééquilibrage territorial ont ainsi connu une phase d’accélération en 2018, confirmant la volonté du Président Macky Sall de construire les routes du futur pour accompagner la circulation des personnes et des biens à l’échelle nationale et sous-régionale avec les corridors routiers devenus opérationnels. C’est dans cette dynamique qu’il faut inscrire la révolution du TER, « un train plus propre que la voiture et qui pollue cinq fois moins que la voiture. »

Le Train Express Régional Dakar-Diamniadio-AIBD est opérationnel sur un linéaire de 55 km. Le maître d’ouvrage est Alstom avec le site Alstom de Reichshoffen se charge de la fabrication et de la validation des trains au moment où cinq autres sites en France sont aussi impliqués dans ce projet.

D’ailleurs depuis novembre dernier, la société Alstom avait commencé à expédier les 15 trains « Coradia Polyvalent » destinés au Sénégal, suite à l’achèvement de la production, des essais et à la validation du client APIX sur le site de Reichshoffen (Bas-Rhin / France).

Techniquement, le train Coradia Polyvalent destiné au Sénégal est un train à grandes lignes bimodes (diesel et électrique – 25 kV), qui circule à une vitesse de 160 km/h. D’une longueur totale de 72 mètres, ce train de quatre voitures peut accueillir jusqu’à 531 passagers répartis entre la première classe et la seconde classe. Signalons que ces TER desserviront 14 stations, sur une distance de 57 km, qu’ils effectueront en 45 minutes. Le nombre de voyageurs par jour est estimé à 115.000.