Candidatures rejetées: Les partisans de Khalifa, Karim et Gakou chauffent les rues de Dakar

Quelques heures après la publication de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel, des affrontements ont éclaté dans plusieurs quartiers de Dakar et dans la banlieue. A Sacré Cœur, Grand Yoff, Vdn, l’Université et à Guédiawaye, les partisans de Khalifa Sall, Karim Wade et Maliack Gakou ont brûlé des pneus et érigé des barricades sur les principales artères. Pendant plusieurs heures jusque tard dans la soirée, ils se sont affrontés aux forces de l’ordre.

Plusieurs bus de Dakar Dem Dikk ont été saccagés, des vitrines de commerces chopées par des jets de pierres. La société de transport public a annoncé qu’il suspende le trafic ce mardi sur l’ensemble de ses lignes.