Publication de la liste provisoire des candidats : Le calme avant la tempête

Sur les candidatures rejetées, dix-neuf avaient été recalés pour cause de parrainage et deux ont été invalidées après vérification de leurs dossiers, notamment leurs casiers judiciaires. Il s’agit pour ce dernier cas de Khalifa Sall de Taxawu Sénégal et Karim Wade du Pds.

Pour l’heure, aucun des responsables ces formations n’a fait de déclaration pour commenter la décision du Conseil constitutionnel. Dans les différents Etat-major, on attend de disposer les procès-verbaux, avant de dire la conduite à tenir. Même s’ils vont déposer des recours, il faut s’attendre que certains prennent le chemin de la rue. Déjà, hier, les partisans de Malick Gakou ont donné le ton en brûlant des pneus à Pikine et Guédiawaye. A suivre.