Les hommes seraient plus sensibles à la douleur que les femmes

Hommes et femmes ne sont pas égaux face à la douleur. Et il semblerait que, contrairement aux préjugés sur la prétendue fragilité féminine, la gent masculine y soit plus sensible, selon une étude des chercheurs des universités de Toronto et de McGill (Canada). Les résultats, publiés dans Current Biology ce 10 janvier, suggèrent en fait que le souvenir de la souffrance est plus marqué chez l’homme que chez la femme.

CRÉER DES SOUVENIRS DE DOULEURS

Pour parvenir à ces conclusions, les scientifiques ont réalisé des tests sur des souris, mais également sur des humains. Les rongeurs ont été placés dans un contenant. Une quarantaine d’hommes et autant de femmes âgés de 18 à 40 ans, dans une pièce. Leur a ensuite été infligée une légère douleur par application de chaleur, sur les pattes-arrières ou l’avant-bras. La douleur des animaux a été évaluée en fonction de la rapidité avec laquelle ils s’éloignaient de la source de chaleur. Les humains l’ont-eux estimé sur une échelle de 1 à 100.

Une seconde douleur, bien plus forte cette fois-ci, leur a ensuite été infligée. Pour les souris, il s’agissait d’une injection de vinaigre, afin de leur provoquer des brûlures d’estomac. Pour les humains, un brassard semblable à un tensiomètre leur a été posé dans le but de leur comprimer douloureusement le bras, et ce pendant 20 minutes. Une vraie torture, si bien que seulement 7 des 80 sujets ont évalué à moins de 50 / 100 la douleur engendrée par le bandeau.

ANTICIPATION DE LA DOULEUR

Afin d’examiner le rôle que joue la mémoire dans cette expérience, les sujets sont retournés le lendemain dans le même contenant ou un autre contenant, dans la même pièce ou une autre pièce. La chaleur a de nouveau été appliquée. Or quand, et seulement quand les mâles ont été placés dans la même pièce que lors du test précédent, ils ont ressenti une douleur supérieure à la veille. Mais aussi, étonnamment, supérieure à celle des femmes.

En fait, les chercheurs avancent que les hommes seraient plus sensibles face à une douleur qu’ils connaissent déjà. « Nous pensons que les souris et les hommes anticipaient le brassard, ou le vinaigre, et que pour les mâles, le stress de cette anticipation provoquait une plus grande sensibilité à la douleur, estime dans un communiqué Jeffrey Mogil, chercheur spécialiste de la douleur au département de psychologie de l’Université McGill. Cette étude nous autorise à penser que le souvenir de la douleur peut influer sur les sensations douloureuses. L’exploration de ce phénomène pourrait nous donner des indications utiles », en conclut le spécialiste canadien. Ces découvertes pourraient en effet permettre d’améliorer la prise en charge de la douleur chronique.

Les femmes et les souris femelles ne semblaient quant à elles éprouver aucune angoisse par rapport à leurs douleurs passées. Un phénomène qui pourrait expliquer pourquoi elles ne rechignent pas à accoucher une seconde fois, malgré la souffrance ressentie lors du premier accouchement.