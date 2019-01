Présidentielle 2019 : Le C25 appelle à la résistance

iGFM – (Dakar) – Le collectif des 25 candidats de l’opposition rejette la liste des candidats validée par le Conseil constitutionnel et appelle les citoyens sénégalais à la résistance. Le C25 soupçonne le candidat sortant, Macky Sall, “de construire une confiscation du pouvoir”. Mactar Sourang, le porte parole du jour et ses camarades estiment que le président Macky Sall prépare un holdup électoral et compte s’appuyer sur les forces de défense et de sécurité.

Le C25 appellent ces dernières à se tenir à l’écart quand le peuple décidera de manifester son opposition au plan de Macky Sall.

IGFM