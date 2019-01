Censure à la 2STV : Pape Alé Niang mis au placard à cause de Ousmane Sonko ?

Le lendemain, la presse sénégalaise n’avait d’yeux que pour lui, les Sénégalais, dans leur majorité, aussi. Face à ce coup médiatique énorme, le régime aurait peut-être été affecté, bien affecté. Sous ce rapport, l’on pourrait comprendre aisément la mise à l’écart de Pape Alé Niang.

Même si le principal intéressé reste évasif quant aux motifs de son absence, cette logique semble plausible et est défendue par beaucoup d’observateurs. Le Palais aurait-il fait pression sur El Hadji Ndiaye, PDG de la 2STV ? C’est la question à multiples inconnus.

Seulement, connaissant Pape Alé Niang et son franc parler, nul doute qu’il évoquera le sujet. D’ailleurs il annonce, pour très bientôt, des lives sur sa page Youtube afin de continuer ses habituelles chroniques. Alors, wait and see !

Senenews