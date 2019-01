L’empathie pour améliorer son relationnel

On entend couramment que l’empathie c’est “se mettre à la place de l’autre”. Si en réalité, les contours de l’empathie sont plus complexes, la pratiquer demeure la clé d’une bonne communication. Explications avec Xavier Cornette de Saint-Cyr, psychopraticien et auteur de L’empathie, un chemin vers la bienveillance” aux Editions Jouvence.

Dans un contexte social mouvementé, les notions d’écoute, de confiance et de respect de l’autre relèvent d’une nécessité impérieuse. Pour réussir dans cette voie, un des ingrédients fondamentaux s’appelle l’empathie.Les managers ont bien compris l’importance d’adopter cette approche envers leurs salariés pour favoriser un climat relationnel apaisé. L’empathie contribue à l’intelligence relationnelle dans le monde professionnel mais pas seulement, elle est bénéfique aussi dans la sphère privée, en famille, avec ses amis ou dans son couple.

NE PAS CONFONDRE EMPATHIE, SYMPATHIE ET COMPASSION

Mais l’empathie, c’est quoi au juste ? Dans l’imaginaire collectif, l’empathie a souvent tendance à être assimilée au fait de “se mettre à la place de l’autre”. Dans cette approche mimétique, un jeu de miroirs se mettrait en place entre deux individus. On confond aussi souvent l’empathie avec deux notions voisines que sont la sympathie et la compassion, explique Xavier Cornette de Saint-Cyr, coach et formateur en intelligence relationnelle. “La sympathie signifie que je suis en relation avec vous et que je partage des affects. Vous êtes heureux, je suis heureux, vous êtes malheureux et je suis malheureux”, précise l’expert, auteur de « L’empathie, un chemin vers la bienveillance” (Editions Jouvence).

La compassion, quant à elle revient à comprendre la souffrance de l’autre et à voir ce qu’on peut faire pour la réduire. Dès lors, l’empathie se rapproche plus de la compassion mais elle dépasse le cadre de la souffrance.

“L’empathie consiste à essayer de faire comme si j’étais à la place de l’autre. Elle revêt une dimension émotionnelle qui répond à la question : “qu’êtes-vous en train de ressentir maintenant” et une dimension cognitive “comment est-ce que je comprends votre vision des choses”, résume le spécialiste.

L’EMPATHIE, POUR COMMUNIQUER SEREINEMENT

Adopter cette posture empathique permet de créer un dialogue bienveillant et respectueux tout en créant un lien de confiance. “L’empathie ne veut pas dire que je suis d’accord mais que je reconnais le droit à mon interlocuteur d’avoir sa propre opinion et je fais l’effort de la comprendre. Si celui-ci fait la même démarche de compréhension, alors c’est un point d’entrée vers une discussion respectueuse : soit on s’accorde avec le point de vue de l’autre, soit nous créons tous les deux quelque chose de différent”.

Sans empathie, il paraît moins aisé de communiquer sereinement. Le psychothérapeute américain Carl Rogers a été un des premiers à théoriser sur l’empathie et à prendre la mesure de l’importance de celle-ci au point d’en faire un socle dans la relation thérapeutique avec son patient.

Plus largement, que ce soit dans le cabinet d’un thérapeute, dans la famille ou au travail, l’interlocuteur a besoin de ressentir qu’il été compris. L’absence de cette reconnaissance engendre des incompréhensions. Ce qui peut paraître au début un “grain de sable” a tôt fait de gripper la machine relationnelle et de déboucher au conflit parfois frontal. “Si on ne fait pas l’effort de comprendre l’autre et que chacun reste arc-bouté sur ses positions : “moi j’ai raison, tu as tort, moi j’ai raison et j’ai raison d’avoir raison”, on part au conflit immédiat”. Car le besoin de compréhension de l’autre est nié, la peur se renforce et le lien de confiance se délite.

Illustration concrète au travail : “Votre supérieur vous demande de démarcher un client avec qui vous ne vous entendez pas. Vous lui exprimez votre malaise vis-à-vis de ce client. Votre chef vous répond : “Ça va aller”. Sa réponse montre qu’il n’a pas écouté ni compris votre peur. Et la relation de confiance entre vous et votre chef va en pâtir, ainsi que votre bien-être et la qualité de votre travail”, explique le psychopraticien.

En revanche, si votre chef fait preuve d’empathie émotionnelle il vous demandera : “quel est votre problème et de quoi avez-vous besoin ?”. Là il se montre à votre écoute. Votre peur ou votre besoin, au lieu d’être nié est compris. Cela développe votre confiance et votre autonomie.

Un autre exemple dans le couple : “Vous rentrez un soir et vous dites à votre conjoint que vous avez passé une journée éprouvante et que vous êtes très fatiguée”. Celui-ci vous répond : “Ça ira mieux demain”. Il nie ce que vous dites et ce qui risque de provoquer chez vous des émotions négatives comme de la frustration ou de la colère. La communication est rompue.

COMMENT ADOPTER L’EMPATHIE

Un moyen trivial et mémo-technique pour faire preuve d’empathie à bon escient est de se poser la question : “si cela m’arrivait, qu’est-ce que je ressentirais”. On peut prendre l’exemple d’un enfant qui pique le jouet d’un autre. Plutôt que d’asséner des injonctions “rends ce jouet, il ne faut pas prendre ce qui ne t’appartient pas”, on expose la situation en sens inverse : “comment te sentirais-tu si on te piquait ce jouet que tu aimes bien ?” L’enfant va pouvoir faire preuve d’empathie envers l’autre enfant.

Afin d’engager le dialogue, quelques outils peuvent être utiles pour se mettre en posture d’écoute empathique. Ces “amortisseurs” vont permettre de s’intéresser à l’autre sans paraître trop intrusif ou insistant :

1. Au départ, poser une question, demander. Exemple : “Vous avez un problème au travail et vous en référez à votre supérieur. Plutôt que celui-ci vous donne des ordres (vous devez faire ceci ou cela), ce qui instaure une position de dominant-dominé, celui-ci va vous demander : “Voulez-vous que je vous donne mon avis, que je vous dise ce que j’en pense ?”

Ou “de quoi avez-vous besoin ?” ou “Comment puis-je répondre à votre demande ?”

Je me mets à votre écoute et j’essaye de comprendre votre besoin et ce qui ne va pas.

2. Je me mets à l’écoute du besoin et je vois si je peux y répondre. Si ce n’est pas le cas, on le formule en restant dans l’ouverture : “Je suis désolé, je ne vois pas comment faire. Si vous voulez on peut réfléchir à une solution ensemble”.

3. Je termine toujours par une interrogation et par redonner la parole à l’autre : “Est-ce que cela vous convient ?” “Est-ce que cela répond à votre question ? Ou encore “Comment vous sentez-vous ?”

Je reste dans l’ouverture et je fais comprendre à l’interlocuteur que cela me tient à cœur que la solution lui plaise. Cela m’importe qu’il ait le sentiment d’avoir été entendu.

LES LIMITES À L’EMPATHIE

Etre empathique, mais pas trop :

Si elle peut améliorer le relationnel, la pratique peut atteindre des limites dans des contextes donnés. Au niveau professionnel par exemple, l’empathie du supérieur envers son salarié ne doit pas interférer avec la sphère intime. “Il faut évidemment mettre un minimum de distance. Un supérieur qui fait face à un collègue a un problème dans son couple ou sa famille, fera preuve de compréhension “je comprends ce n’est pas facile.” Mais il ne doit pas insister davantage.

Cette empathie non intrusive est recommandée aussi dans le couple, selon notre expert : si votre partenaire ne va pas bien, vous lui demandez ce qui ne va pas. “J’ai l’impression que quelque chose ne va pas, si tu as envie d’en parler”. Mais si celui/celle-ci n’a pas envie d’en parler, on n’insiste pas, sinon on viole l’intimité de l’autre.

Quand on n’est pas d’humeur

“L’empathie n’est pas une attitude que l’on peut adopter 24h sur 24″, concède Xavier Cornette de Saint-Cyr. Il y a des moments où on n’a tout simplement pas envie, pas le moral, absorbés par nos propres soucis”. Que faire dans ce cas ? Surtout ne pas se blâmer. “C’est normal et humain, il ne faut pas culpabiliser de ne pas avoir envie de faire preuve d’empathie. A un moment donné, on peut avoir besoin d’être tourné vers soi”.

Pour ne pas froisser l’interlocuteur, la parade est de différer la réponse. Cela vaut mieux que de rentrer dans une fausse écoute.

Exemple : face à quelqu’un qui exprime son besoin, on peut répondre en toute bienveillance : “Je suis désolé j’ai plusieurs choses qui me travaillent, je ne vais pas être disponible pour en parler maintenant, mais peut-on en parler ce soir ?” Dans ce cas, je ne rejette pas l’autre, j’entends son besoin mais je lui spécifie que je ne suis pas en mesure de répondre à l’instant T.

Faire preuve d’empathie demande au préalable de de savoir faire preuve de bienveillance et d’écoute envers soi. “On ne peut donner à l’autre que si on donne à soi-même”, conclut notre expert.

Merci à Xavier Cornette de Saint Cyr, coach et formateur en intelligence relationnelle, psychopraticien, auteur de “L’empathie, un chemin vers la bienveillance”, (éditions Jouvence).