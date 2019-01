Linguère – 4 kg de chanvre saisis dans l’armoire de la maman des frères dealers

Dans le cadre de la lutte contre la drogue et les stupéfiants, les gendarmes de Dahra ont encore réussi un coup de maitre en démantelant un réseau de trafiquants de chanvre indien entretenu par deux frères au village de Edéle, dans la commune de Déali, département de Linguère. L’un des frères en cavale, l’autre a été arrêté et déferré ce lundi au parquet de Louga.

Le dimanche 19 janvier 2019, l’adjudant chef Babacar Sarr commandant de la brigade de gendarmerie de Dahra a reçu un appel anonyme faisant étant d’un vaste réseau de trafic de chanvre indien entretenu par les frères Ousmane Ka et Samba Diawara Ka, tous deux habitant le village de Edéle. Sans perdre de temps, le commandant de la brigade de gendarmerie de Dahra Babacar Sarr et ses éléments se sont transportés sur les lieux. Informés de la présence des forces de l’ordre dans le village, l’un des frères dealers, Ousmane Ka, qui revenait fraichement d’un voyage avec la marchandise prohibée a réussi à prendre la poudre d’escampette.

Après avoir investi toute la maison des frères dealers, les hommes en bleu ne vont pas rentrer bredouilles puisqu’ils vont découvrir dans la chambre de leur maman une quantité de 4 kilogrammes de chanvre indien cachés dans l’armoire. Samba Diawara Ka et sa maman ont été embarqués dans le pick-up des gendarmes en direction de la brigade de gendarmerie de Dahra. Après enquête, la maman est libérée et l’un des frères de Samba Diawara Ka a été déferré ce lundi matin au parquet de Louga pour détention et trafic de chanvre indien.