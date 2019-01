Abdoul Mbaye sur le saccage du siège du Pastef : «C’est signe de la peur qui s’installe chez l’adversaire»

Le leader de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail a témoigné son soutien à Ousmane Sonko suite à la mise en sac de son siège sis à Yoff.

«Tout notre soutien au Pastef et à son candidat Ousmane Sonko à la suite du saccage de leur siège par des nervis encagoulés. C’est signe de la peur qui s’installe chez l’adversaire. Gageons que leur justice ne sanctionnera personne tandis que de jeunes innocents de l’opposition arrêtés sous des prétextes fallacieux croupissent déjà à la DIC et en prison», a déclaré Abdoul Mbaye dans un communiqué.Et d’ajouter : «commençons à nous y préparer. Le pouvoir n’organisera pas une élection qu’il sait déjà perdue face à la détermination de l’opposition unie, informe Pressafrik. La pagaille au niveau des cartes d’électeur et la violence seront prétextes pour la reporter. Ils continuent de violenter la démocratie et les libertés sénégalaises».