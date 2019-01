Macky Sall : ‘’Le Sénégal ouvre une nouvelle page de son histoire économique’’

‘’La réalisation témoigne de la profonde convergence de vue entre Son Excellence, monsieur Recep Tayyip Erdogan, Président de la République de Turquie et moi-même, dans notre ambition commune de doter nos pays d’infrastructures structurantes de qualité, moteurs de développement. Le Centre international de Conférence Abdou Diouf (Cicad), l’hôtel Radisson Blu, Dakar Arena, le Centre des expositions (Dakar Expo), le Marché d’intérêt national et la Gare des gros porteurs portent l’empreinte de cette coopération fructueuse et dynamique’’.

Il faut rappeler que ledit ‘’marché est bâti sur une assiette foncière de 24 ha et est conçu pour être un marché de gros, apte à offrir aux distributeurs, aux producteurs locaux et aux Pme, un véritable centre d’éclatement des productions agricoles. Le marché d’intérêt national devra, ainsi, être un véritable outil de renforcement de la compétitivité de nos produits agricoles, dans le marché sous régional et international.

A l’évidence, indique le président de la République, Macky Sall, ‘’le marché d’intérêt national, articulé à la gare des gros porteurs, ouvre des opportunités certaines pour le secteur privé national qui l’attendait depuis plus d’une vingtaine d’années’’.