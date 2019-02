La maladie de Parkinson ne cesse de progresser

Un groupe d’experts du département de neurologie de l’Université de Rochester vient de publier, dans le Journal of Parkinson’s Disease, une étude intitulée “Les preuves émergentes de la pandémie de Parkinson”. Les auteurs y exposent leurs inquiétudes face au développement rapide de ce trouble neurologique.

12 MILLIONS DE PERSONNES ATTEINTES EN 2040

“Les troubles neurologiques sont désormais la principale source d’invalidité dans le monde et la maladie de Parkinson est celle qui connaît la croissance la plus rapide. De 1990 à 2015, le nombre de personnes atteintes de la maladie de Parkinson a doublé pour atteindre plus de 6 millions. Propulsé principalement par le vieillissement, ce nombre devrait encore doubler pour atteindre plus de 12 millions d’ici 2040″ soulignent les auteurs.

Bien que la maladie ne soit pas infectieuse, les spécialistes n’hésitent pas à parler de pandémie car comme une maladie virale, Parkinson s’étend sur de vastes zones géographiques. “À l’instar d’autres pandémies, la maladie de Parkinson connaît une croissance exponentielle et personne n’est à l’abri de cette maladie” insistent les chercheurs qui rappellent que les troubles neurologiques sont désormais la principale source d’invalidité dans le monde.

En France, selon les projections de Santé publique France, en 2030 environ 260 000 personnes devraient être soignées pour une maladie de Parkinson.