Série d’accidents mortels : Ce bilan macabre de la campagne électorale

La campagne électorale est entrée dans un nouveau virage. Après cinq jours de campagne relativement calme, la situation devrait prendre une nouvelle tournure avec l’arrivée de Me Wade prévue ce Jeudi. Amoureux des grandes foules, Me Wade aura à cœur de prouver encore une fois qu’il reste dans le cœur des sénégalais. Des actions d’envergure sont aussi annoncées par le Pape du Sopi. Espérons qu’elles ne connaitront pas les mêmes conséquences dramatiques qu’en 2012. Mais restons en 2019 pour dire que le nombre d’accidents et son lot de morts lors de cette campagne va crescendo. On pensait avoir touché le summum de l’horreur avec les 7 morts dans l’accident de Sicap Amitié, qui plus est étaient de la même famille et espérions que cela s’arrête là. Mais, trois personnes qui étaient à bord de deux Jakarta qui sont entrés en collusion, ont été écrasées par un véhicule 4×4. Le chauffeur du professeur Coumba Ndoffène Diouf a lui perdu la vie avant-hier dans un accident spectaculaire. Hier, c’est la responsable de Benno à Thilogne qui nous a quittés alors qu’elle célébrait la venue de son leader de « Macky 2019 ». Une série d’accidents qui, on l’espère, va s’arrêter là. Après juste 5 jours de campagne, dénombrer autant de morts devrait pousser les états-majors à penser à accorder plus d’intérêt au repos des troupes, surtout après des journées trop remplies à espérer acquérir le suffrage des sénégalais.