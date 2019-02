« En appelant à la révolte, Me Wade doit faire venir sa fille Sindjély » (Les femmes de Benno Bok Yaakar)

Les femmes de Benno condamnent vigoureusement les propos séditieux de l’ancien chef d’Etat et l’invitent à la sérénité et à la raison. Nous, femmes de Benno invitons ceux qui se disent leaders de l’opposition à croire en eux – même et arrêtent de manipuler Abdoulaye Wade qui n’est plus maitre de ses actes.

L’ancien chef d’Etat est un homme du passé, un homme dépassé par les évènements et déconnecté de la réalité. Nous, femmes de Benno considérons que pour aider le président Wade, l’éloigner des vautours qui gravitent autour de lui, il est important que sa famille le prenne en charge.

En appelant à la révolte, Maitre Abdoulaye Wade doit faire venir sa fille Sindjély pour qu’elle brave les lacrymogènes pendant qu’ il invite nos enfants à faire face aux forces de l’ordre. L’ancien président méprise le peuple sénégalais qui lui a tout donné et avec de tels propos séditieux et diffamatoires, un mythe s’effondre.

Les femmes de Benno Bok Yaakar invitent les sénégalaises et sénégalais à rester sereins .L’élection se passera le plus normalement du monde et les sénégalaises et sénégalais exerceront leur droit de vote dans la quiétude et la paix. Nous sommes dans un Etat de droit, l’Etat est garant de la sécurité des biens et des personnes.

Les femmes de Benno Bok Yaakar sollicitent un vote massif des populations en faveur du candidat président Macky Sall, le seul candidat qui a un bilan élogieux et des projets et programmes ambitieux pour le Peuple sénégalais.

Pour la Coordination Nationale des Femmes de Benno Bok Yakaar

Mme N’deye Mariéme Badiane