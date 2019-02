Le PSG réussit le coup parfait à Manchester

Éliminé en huitièmes de finale des deux dernières éditions de la Ligue des champions, le PSG est en bonne position de se qualifier pour les quarts après son succès sur le terrain de Manchester United (2-0) mardi soir.

Le match : 0-2

Ils étaient nombreux à lui promettre l’enfer à Manchester. Mais le PSG a su faire d’Old Trafford le théâtre de son rêve européen mardi soir. À défaut d’enterrer définitivement les Red Devils, battus pour la première fois depuis la prise de fonctions d’Ole Gunnar Solskjaer, son succès (2-0) lui permet d’entrevoir son premier quart de finale de Ligue des champions depuis trois ans.

Le film de Manchester United – PSG

Affaibli par les absences de Cavani (hanche) et de Neymar (pied), sans parler de celles de Meunier (commotion) et de Rabiot (écarté), le club de la capitale a longtemps péché par manque de précision dans les 30 derniers mètres, au grand dam de son entraîneur. Il a d’ailleurs attendu la 53e minute et l’ouverture du score de Kimpembe pour cadrer son premier tir. Avant de totalement se libérer et de faire l’assaut du but de De Gea.

À peine sept minutes après avoir offert à Kimpembe son premier but chez les professionnels, Di Maria servait parfaitement Mbappé au coeur de la surface, entre Bailly et Lindelöf (60e, 2-0). Le champion du monde français fut même à deux doigts d’enfoncer les Red Devils dans la foulée, mais il perdit son duel avec De Gea (63e). C’eut sans doute été le coup fatal pour des Mancuniens désorientés par les sorties sur blessure de Lingard (45e+1) et de Martial (à la mi-temps), nerveux (six jaunes, un rouge pour Pogba) et presque inoffensifs (10 tirs, un seul cadré).