L’actrice Marichou est un personnage bien apprécié des sénégalais pour avoir incarné avec brio son rôle de femme soumise et au service de son époux dans la série « Pod et Marichou ». Elle est également connue pour sa coquetterie et sa sensualité dont elle sait sciemment user sur scène et en dehors. Même vêtue d’un jeans et d’un haut, elle ne perd rien de ses atouts. Admirez son nouveau look.