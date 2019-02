Siteu contre Ama Baldé, le promoteur reprend les négociations      

Le combat entre Ama Baldé et Siteu démarché par le promoteur Dièye n’est pas encore au point mort. Malgré le blocage qui a été noté depuis quelques, il a décidé de reprendre les négociations.

Ceux qui pensaient que le combat entre Ama Baldé et Siteu était un combat mort né risquent d’avoir une grosse surprise. Même si le camp d’Ama Baldé s’est retiré du combat à cause de ses fans qui ont rejeté un duel avec Siteu et que ce dernier réclame le même cachet que son adversaire à savoir une somme de 70 millions, le staff du promoteur n’a pas encore jeté l’éponge. Il veut ce combat et d’après notre interlocuteur, le promoteur va reprendre les négociations. Une bonne nouvelle donc pour les amateurs de lutte qui pourront assister peut être à un dénouement de ce combat. Qu’ils croisent les bars et prient pour que le choc entre Ama et Siteu puisse voir le jour.