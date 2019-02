Les dessous de la luxueuse baby shower de Meghan Markle

Barbe à papa, terrasse avec vue sur Central Park, buffet réalisé par un chef étoilé, voici ce dont a pu jouir la duchesse de Sussex lors de sa baby shower. La baby shower de Meghan Markle avait lieu cette semaine dans la plus grande suite du très luxueux Mark hôtel, à New York. Répartie sur deux étages, la suite comprend cinq chambres, quatre cheminées et deux salles de bain.

Les 900 mètres carrés de la suite ont été décorés par Jacques Grange avec des bouquets de tulipes roses, des marguerites jaunes et des hortensias bleus. La terrasse de 200 mètres carrés donnait directement sur Central Park. Les invités Dans sa suite, la duchesse de Sussex a eu le plaisir de retrouver ses amies Serena Williams, qui a financé une partie de l’évènement, Abigail Spencer, sa camarade dans la série Suits, Amal Clooney, qui portait une combinaison rouge et des escarpins dorés, la styliste Misha Nonoo, Taryn Toomey, une gourou du yoga et une copine d’université.Le coiffeur et le maquilleur de son mariage étaient également présents.

La famille royale absente

Meghan Markle est venue seule à New York pour retrouver ses copines. Aucun membre de la famille royale n’a participé à cette tradition américaine. Un porte-parole de la famille a justifié cela par le fait qu’une telle dépense pour une famille qui vit de l’argent du contribuable aurait été “très inappropriée”.

Mais en réalité, cette semaine, Kate Middleton était aux sports d’hiver avec son mari et ses enfants. Les activités Lors de cette fête pré-natale, les invités ont dégusté le buffet du chef étoilé Jean-Georges Vongerichten et écouté la harpiste Erin Hill. Les gourmandes ont également apprécié la machine de barbe à papa. C’est en jet privé que Meghan Markle a ensuite rejoint son prince.