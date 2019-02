Idrissa Seck: « Nous n’accepterons pas que Macky Sall confisque la volonté du peuple »

« Il y a des médias privés du Sénégal et des médias français qui proclament déjà le résultat de l’élection, ce qui n’est pas normal car à l’heure où nous sommes; aucun organe ou institution n’est habilité à donner les résultats du scrutin présidentiel », a déclaré le leader de la coalition Idy 2019.

Avant de poursuivre : « à travers ce scrutin, les Sénégalais ont exprimé leur volonté de changement et nous n’accepterons pas que Macky Sall confisque la volonté du peuple. Je félicite les électeurs et les invite surtout ceux de l’opposition à continuer de soutenir leur candidat et à préparer le deuxième tour ».