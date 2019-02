Abdoul Mbaye : «Mouhamad Boune Abdalah Dione a violé la loi et délivré une fausse déclaration»

Tard dans la nuit du 24 Févier le Premier ministre Mouhamad Boune Abdalah Dione a déclaré Macky Sall le Président sortant vainqueur à un minimum de 57%. Ce que dénonce les leaders de la coalition «Idy2019». Pour eux, un premier tour avec 57% est totalement irréalisable «Boune Dione a délivré une fausse déclaration dans l’objectif manifeste, de perturber la stabilité et la paix dans notre pays. La coalition Idy 2019 juge nécessaire de rappeler que le Premier ministre a violé la loi et la Constitution en déclarant Macky Sall vainqueur, à un minimum, de 57%. Ce mensonge programmé par Boune Dione est totalement irresponsable», fulmine Abdoul Mbaye, membre de la coalition «Idy 2019».Le leader de l’Alliance pour le travail et la citoyenneté d’ajouter que ces chiffres ne sont pas conformes à la réalité. D’ailleurs, à en croire le porte-parole de la coalition Idy2019 Abdourahmane Diouf, Macky Sall a obtenu dans une tendance haute de 44% et dans une tendance basse de 39% ce qui donne à l’opposition 56% ou 61%.

Assane SEYE-Senegal7