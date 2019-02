Convaincu d’un second tour : Khalifa Sall invite Idy et Cie à la résistance

L’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall est convaincu que le second tour de la présidentielle a été validé par les électeurs Sénégalais. Sur ce, il invite toute l’opposition à faire face à Macky Sall.

Depuis la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss où il est en détention relativement au dossier sur la caisse d’avance de la municipalité de Dakar, Khalifa Sall suit de très près les remous sur l’attente des résultats du scrutin présidentiel. Selon lui, le second tour a été validé par les sénégalais. Par conséquent, il invite toute l’opposition à se serrer les coudes pour faire face au Président Macky Sall et ses souteneurs. Un combat, qui selon lui, ne doit pas faiblir. Au contraire l’ex-député pense que seul un rapport de force peut contraindre Macky Sall et Cie à ne pas perpétrer un putsch électoral.