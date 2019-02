Exercice 2018 : La Sonatel a versé 500 milliards de F Cfa à l’Etat du Sénégal    

Le groupe continue de rester un acteur majeur de la création de richesse dans tous ses pays de présence, et particulièrement au Sénégal.

En clair, selon un communiqué du groupe, Sonatel a ainsi contribué pour plus de 500 milliards de FCFA aux recettes budgétaires versées à titre d’impôt, taxes, redevances, cotisations sociales, droits de douanes et dividendes dans les pays de présence. « Au titre du développement du secteur privé local, les activités du groupe ont généré au profit des entreprises locales plus de 148 milliards de FCFA de chiffres d’affaires », informe le texte reçu ce lundi. Au titre de la balance des paiements par les opérateurs télécommunications, le groupe y a contribué positivement dans tous ses pays de présence à travers les balances de trafic représentant des exportations nettes de plus de 130 milliards de FCFA. Et enfin, en matière d’emplois, les activités du groupe ont permis de générer plus de 4 500 emplois directs et près de 200 000 emplois indirects grâce à une distribution commerciale étendue, à la sous-traitance et aux différents partenariats.

Assane SEYE-Senegal7