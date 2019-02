SONATEL-Résultats de l’exercice 2018 : Les investissements grimpent à 194,3 milliards de F Cfa

Selon un communiqué parvenu à Dakaractu ce lundi, pour l’exercice 2018, le groupe Sonatel a réalisé de solides performances commerciales et financières. C’est ce qu’a révélé un communiqué parvenu à Dakaractu ce lundi.

« Le groupe Sonatel a su maintenir et consolider sa trajectoire de rentabilité et ses positions commerciales fortes dans tous les pays grâce aux investissements importants réalisés : 194,3 milliards de FCFA dans l’année en hausse de 10,6 milliards en valeur absolue soit une croissance de 5,7% par rapport à 2017 », explique le communiqué. « Ces investissements ont fortement contribué à l’amélioration de l’expérience client, au renforcement de l’excellence opérationnelle, à la poursuite des efforts sur la qualité de service technique et au renforcement de la politique de fidélisation de nos clients », ajoute le texte. Une dynamique rendue possible par l’apport des filiales du groupe dans la sous-région malgré un environnement concurrentiel, règlementaire et fiscal toujours plus exigeant. « Le groupe Sonatel continue de consolider son leadership et de maintenir ses solides performances opérationnelles et financières dans ses cinq pays de présence. La poursuite des efforts d’investissements importants du groupe pour maintenir l’avantage concurrentiel sur la connectivité a permis le maintien d’un niveau de marge soutenue grâce à la croissance des revenus, à l’amélioration de la rentabilité de la data mobile, des services financiers mobiles et à la maîtrise des coûts directs, malgré la poursuite de la baisse de l’international entrant », se félicite le document.

Assane SEYE-Senegal7