Le stress chronique favoriserait la prolifération du cancer du sein

Le mot cancer véhicule à lui seul de la peur et de l’anxiété. Hélas, des scientifiques avaient déjà démontré que le stress chronique a tendance à exacerber la progression du cancer. Mais ils n’avaient pas encore découvert les mécanismes en jeu dans ce phénomène. C’est désormais chose faite. De nouvelles recherches, publiées dans leJournal of Clinical Investigation fin janvier, mettent en lumière l’épinéphrine (ou plus couramment appelée adrénaline), une hormone du stress. Elle déclencherait une cascade de réactions biochimiques favorisant la croissance du cancer du sein.

DES TUMEURS PLUS GROSSES CHEZ LES SOURIS STRESSÉES

Les chercheurs ont d’abord démontré les effets du stress chronique sur la croissance des cellules souches du cancer. Pour ce faire, ils ont placé des souris dans de petits enclos limitant leurs mouvements. Tous les rongeurs ont été stressés pendant une semaine avant d’être inoculés avec des cellules souches cancéreuses. Puis ils ont été divisés en deux groupes : les « contrôlés », placés dans de grandes cages, et les « stressés », laissés dans les petites enceintes pendant 30 jours supplémentaires. Ces derniers ont finalement présenté des changements comportementaux, comme des signes d’anxiété et de dépression. Ils avaient également des tumeurs plus grosses à croissance plus rapide ainsi que plus de cellules souches cancéreuses que celles de l’autre groupe.

HORMONE ET ENZYME EN JEU

Les scientifiques ont ensuite voulu identifier les mécanismes sous-jacents. Et leurs recherches les ont menés à l’épinéphrine, l’une des principales hormones régulant le stress dans le corps. Tout d’abord, ses niveaux étaient significativement élevés chez les souris « stressées » pendant la durée de l’expérience. Dans un second temps, les chercheurs ont tenté d’inhiber le récepteur ADRB2 qui reçoit les signaux de l’épinéphrine dans le cerveau des souris « stressées ». Et ils ont finalement observé chez ces rongeurs des tumeurs plus petites et moins de cellules souches.

En fait, lorsque cette hormone se fixe au récepteur ADRB2, une enzyme appelée lactate déshydrogénase est relâchée. Habituellement, elle fournit une énergie rapide aux muscles, notamment dans les situations de combat ou de fuite. Mais les cellules cancéreuses se nourrissent elle-aussi de ce lactate. Les personnes souffrant de stress chronique en produisant des quantités excessives, les gènes cancérigènes sont activés et les cellules cancéreuses prolifèrent.

LA VITAMINE C COMME TRAITEMENT ?

Une découverte qui s’est confirmée dans une troisième expérience auprès de 83 patientes atteintes d’un cancer du sein. Les femmes ayant des taux élevés d’épinéphrine présentaient également des taux élevés de lactate déshydrogénase dans les tissus atteints, contrairement aux tissus non cancéreux.

Pour lutter contre ce phénomène, les chercheurs ont testé des traitements à base de vitamine C chez la souris. Celle-ci a finalement réussi à inhiber la production de l’enzyme. « La vitamine C pourrait être un agent thérapeutique novateur et efficace pour cibler le cancer chez les patients souffrant de stress chronique », concluent-ils.

À