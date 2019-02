Ce mardi 26 février 2019, les jeunes de la coalition « Idy2019 » ont fait face à la presse. Ils ont à l’occasion, acté le second tour entre leur leader Idrissa Seck et le Président sortant Macky Sall. A défaut préviennent-ils, ce sera la confrontation. Les jeunes de « Idy2019 » croient dur comme le fer que aucun candidat, même celui de la coalition Benno Bok Yaakaar, n’a obtenu la majorité absolue. Pour annoncer la couleur, ils ont immédiatement après leur rencontre avec les journalistes, pris d’assaut la devanture de la RTS, brûlé des journaux (L’Obs. et Le Soleil) tout en scandant « deuxième tour, deuxième tour ». D’ailleurs deux d’entre eux ont été arrêtés et conduits au commissariat de Rebeuss.

Ce mercredi, c’est au tour des jeunes de la coalition « Sonko Président » de rencontrer les journalistes. Vont-ils emboiter le pas à leurs camarades de « Idy2019 » ? En tout cas, ils avaient annoncé qu’ensemble, ils vont mener le combat pour réclamer et obtenir un second tour. En attendant la publication des résultats provisoires entre jeudi et vendredi, la tension est ambiante et l’opposition et le pouvoir se regardent en chien de faïence. Les camarades du Président Macky Sall déclarent leur leader vainqueur de l’élection présidentielle avec plus de 57% alors que l’opposition prépare un deuxième tour qu’elle dit inévitable. Le dernier mot revient donc à la Commission Nationale de Recensement des Votes. Samba –Ndiaye-SENEGAL7