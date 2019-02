« Chez Idrissa Seck, d’Est en Ouest, de Nord au Sud, il y a des pick-up postés partout et les forces de l’ordre. Je ne comprends pas pourquoi », a dit Mbacké Seck sur la RFM ce midi. Pendant nos réunions nous sommes encerclés et surveillés. Certains de nos jeunes et des femmes du parti ont été arrêtés à la sortie de nos réunions », a encore dit le membre du parti Rewmi. Et de marteler, « nous attendons à ce que les bons résultats soient publiés, mais pas ceux du Premier Ministre ».



leral.net