Amazon veut mieux lutter contre la contrefaçon

Le “Projet Zero” (pour “zéro contrefaçon”), déjà testé avec certaines marques, repose à la fois sur la technologie et une collaboration avec lesdites marques, a expliqué le géant du commerce en ligne, qui compte élargir le système.

“Notre but, c’est que les clients reçoivent toujours des produits authentiques quand ils achètent sur Amazon”, a indiqué le groupe dans un communiqué.

“Unir nos forces” avec celles des marques permet “d’agir vite et à grande échelle pour supprimer totalement les contrefaçons”, a poursuivi le groupe de Seattle (nord-ouest).

Par exemple, Amazon explique qu’il utilise dans ce projet davantage la technologie dite “d’apprentissage des machines” (une des facettes de l’intelligence artificielle) pour chercher sur le site automatiquement les produits qui semblent contrefaits.

De plus, les marques participantes au projet attribuent un code d’authentification, unique à chaque produit fabriqué, ce qui permet ensuite à Amazon de repérer tout problème.

En outre, les fabricants pourront désormais supprimer elles-mêmes les produits contrefaits du site, plutôt que de devoir les signaler à Amazon, qui lui-même devait prendre la décision de les retirer.

Selon le groupe américain, les tests ont permis de repérer 100 fois plus de produits soupçonnés d’être des contrefaçons que le système traditionnel basé sur les signalements des fabricants.

Amazon a cité parmi les marques participantes Vera Bradley (bagages et sacs à main), Kenu (chargeurs de voiture et supports pour appareils mobiles ) et les fabricants d’accessoires pour animaux Thunderworks et ChomChom Roller.