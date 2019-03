Le message touchant de Madické aux Sénégalais

Me Madické Niang a réagi sur sa page Facebook pour remercier les Sénégalais à l’issue de la présidentielle. Il annonce aussi da présence à Touba pour rencontrer le Khalif général des mourides. Voici l’intégralité de son post:

“Peuple Sénégalais, merci. Merci pour tout. En ce Vendredi Saint, je voudrais remercier l’entièreté de la Nation pour son apport considérable lors des périodes de ma pré-campagne, de campagne et des dernières joutes électorales. Ce fut, une belle aventure. Courte, intense et voluptueuse.

Je salue la maturité et le tact du peuple Sénégalais. Je chante la bravoure et l’engouement de ce peuple, hélas, qui a montré tout son amour pour son terroir et sa patrie.

Je suis sûr que de lendemains meilleurs se profilent pour nos terres. Je rends hommage à tous ceux qui ont voté pour moi, mais encore plus ceux qui ne l’ont pas fait. Nous sommes un Seul Sénégal. Et, mon amour n’est tourné que vers le Sénégal. Je vous porte attachement singulier toutes et tous.

Aujourd’hui, je me rends à Touba et prierai à la grande mosquée après ma rencontre prévue avec Sergine Touba Sergine Mountakha Bassirou Mbacké. Que la paix règne sur tous les Sénégalais.”

Par: Seneweb-news