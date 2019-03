Opposition : des cartes à redistribuer

Arrivé second de l’élection présidentielle avec 20,20 % des suffrages, Idrissa Seck est de facto le chef de l’opposition, suivi de Ousmane Sonko (15,67 %), Issa Sall (4,07 %) et Madické Niang (1,48 %). Mais ce n’est que le côté face de l’iceberg, puisque la coalition ‘’Idy 2019’’ qui a porté l’ancien Premier Ministre à ce rang, a regroupé plus d’une dizaine de leaders politiques recalés par le parrainage, qui prendront seuls leur route, désormais.