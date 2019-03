Rationalisation du calendrier électoral : Me Aïssata Tall Sall suggère l’organisation d’élections législatives anticipées en 2019.

Maitre Aïssata Tall Sall se dit consciente du temps et de la lassitude que les élections à répétition occasionnent à la population ainsi qu’aux hommes politiques.

Invitée ce dimanche de l’émission Grand Jury de la radio Futurs Médias, le maire de la commune de Podor soutient que les élections nous coûtent cher et nous prennent beaucoup de temps. Ainsi, l’avocate se dit favorable à l’organisation anticipée des élections législatives en 2019, ce qui permettra à notre pays de voir se tenir les élections présidentielles, législatives et locales à la même année.

“Avec ce procédé, nous sommes sûrs d’attendre 5 ans pour pouvoir tenir des élections. Ce qui permettra de reposer les sénégalais et les hommes politiques tout en rationalisant le calendrier électoral…”, soutiendra la présidente du mouvement “Oser l’avenir”.