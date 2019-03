Communiqué du Conseil des Ministres du 06 mars 2019

11 heures au Palais de la République.

A l’entame de sa communication, le Chef de l’Etat présente ses meilleurs vœux à

toute la Communauté chrétienne et prie avec l’ensemble de la Nation, en ce temps

de Carême, période de dévotion et de ferveur religieuse, pour un Sénégal prospère

et solidaire dans la paix.

Appréciant la proclamation officielle des résultats de l’élection présidentielle du 24

février 2019, marqués par l’élection, au premier tour, du Président Macky SALL,

candidat de la Coalition BENNO BOKK YAAKAAR, avec 58, 26 % des suffrages

exprimés, le Président de la République se félicite de la forte mobilisation des

électeurs, avec un taux de participation de près de 67 %.

Poursuivant sa communication autour de la célébration de la Journée internationale

de la femme, ce 08 mars 2019, le Chef de l’Etat remercie et félicite toutes les

femmes du Sénégal et de la Diaspora tout en magnifiant leurs efforts inlassables,

leurs contributions significatives au développement national et à la stabilité de notre

société.

Dans ce contexte, le Président de la République salue, au nom de la Nation, la

mémoire de Madame Maïmouna Ndongo Kane Magistrate émérite, ancienne Ministre,

avocate remarquable de la cause des femmes, arrachée à notre affection vendredi 1 er

mars 2019.

Ainsi, le Chef de l’Etat présente ses condoléances les plus attristées à sa famille

éplorée, à la Magistrature et aux femmes du Sénégal, suite à la disparition d’une

militante exemplaire de la solidarité nationale et du Bien-être familial.

Par ailleurs, appréciant le développement de l’industrie cinématographique

sénégalaise, le Président de la République salue la participation honorable du

Sénégal à la 26 ème édition et à la célébration du 50 ème anniversaire du Festival

Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO).

Dans ce cadre, le Chef de l’Etat félicite les cinéastes sénégalais, notamment les

réalisatrices Angèle Assie Diabang et Khadidiatou Sow pour les distinctions spéciales

obtenues lors de ce grand rendez- vous culturel africain.

A cet égard, rappelant l’impératif de produire le répertoire des films sénégalais et de

veiller au repositionnement des Rencontres cinématographiques de Dakar (RECIDAK)

dans l’agenda international du Cinéma, le Président de la République réaffirme son

engagement à consolider la relance durable du cinéma sénégalais.

Enfin, suite au décès du regretté artiste, chanteur et compositeur de musique

traditionnelle Saloum DIENG, le Chef de l’Etat a présenté ses sincères condoléances

aux proches et amis du défunt, à toute la famille de la culture, avant de terminer sa

communication sur le suivi de la coopération, des partenariats et son agenda

diplomatique.

Le Premier ministre a adressé au nom du Gouvernement ses vives félicitations et ses

prières ardentes au Chef de l’Etat pour sa brillante réélection à l’issue du scrutin du

24 février 2019. Il a ensuite rendu compte de la coordination des activités

gouvernementales.

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a fait le point de

la situation sous régionale, africaine et internationale.

Le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan a fait le point de la conjoncture

nationale et internationale.

Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et

adopté :

– le projet de décret portant création de la réserve urbaine naturelle de la

grande Niaye de Pikine.

Le Secrétaire Général du Gouvernement,

Porte-parole