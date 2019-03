Célébration de la Journée Mondiale de la Femme : Les sénégalaises magnifiées

La journée mondiale de la femme célébrée en ce 8 mars par des sénégalais issus de différents niveaux de la société aura été un prétexte majeur pour magnifier la femme sénégalaise. De vaillantes femmes à l’instar de Mame Diarra Bousso, Alioune Sitoe Diatta, N’datté Yalla, Mame Fawade Wellé, Mame Rokhya N’diaye et Mame Astou Diankha, entre autres sommités sont à l’honneur. Mais on ne saurait parler de femme exemplaire sans évoquer la Première Dame de la République, Marième Faye Sall. Une femme au foyer mais aussi une femme qui aura porté le combat de son mari par le biais de sa Fondation « Servir le Sénégal ».Combien de Sénégalais et de Sénégalaises sont sortis de l’ornière grâce à cette Dame affable, courtoise et exemplaire, toujours prête à donner d’elle-même pour satisfaire nos compatriotes. En effet le sénégal regorge de femmes exemplaires qui ont impulsé à leur pays et à l’humanité, un modèle de droiture, de travail, de ferveur religieux et de déférence incommensurable. En outre, face aux nombreux défis de la mondialisation, la parité permet aujourd’hui à la femme sénégalaise de s’émanciper aux cotés des hommes surtout sur le plan capacitaire et décisionnel. Ainsi au niveau des postes électifs, la femme sénégalaise gagne de plus en plus des places traditionnellement réservées aux hommes. Des ministres, des mairesses, des députées, des commissaires de police, des pilotes de ligne et autres postes prestigieux sont légion. Le Sénégal a connu plusieurs femmes premiers ministres à l’instar de Mame Madior Boy, Mimi Touré, ainsi que des présidentes d’Institution ( Aminata Tall, présidente du CESE), Aissata Tall Sall, avocate, du professeur de droit Amsatou Sow Sidibé, du professeur d’histoire, Penda Mbow, Fatou Binetou Diop, Amineta Mbengue Ndiaye, du professeur, Eva Marie Colle Seck, du professeur Fatou Sow Sarr,(…) entre autres personnalités. Sur le plan international, les sénégalaises continuent d’occuper des postes de hauts niveaux dans les Institutions internationales. Mais magnifier la femme de l’humanité sous nos cieux, c’est aussi rendre hommage aux nombreuses femmes rurales, des campagnes et du Sénégal des profondeurs qui se lèvent de bonne heure pour aller vendre du poisson, aller au champs ou aller puiser de l’eau au puits pour satisfaire leurs familles. Des femmes opprimées, stigmatisées, divorcées, tuées et livrées à elles-mêmes et qui n’ont jamais daigné abandonner leurs familles pour quelques motifs que soient. Des femmes qui n’ont de répit qu’au coucher du Soleil en raison de leurs inépuisables tâches ménagères. Sur le plan du leadership et l’entrepreneuriat, de vaillantes femmes sénégalaises ont fait leurs preuves à la tête de grandes entreprises qu’elles ont créées et fructifiées. C’est dire que la célébration de ce 8 mars sied bien à la femme sénégalaise dont la stature et la bravoure ne fait plus l’ombre d’un doute dans un Sénégal résolument tourné vers l’émergence.

Assane SEYE-Senegal7.com