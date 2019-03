France-Sénégal : Le pivot Youssoupha Fall préfère jouer pour les Bleus

Convoqué par la Fédération sénégalaise de basket afin de participer à la dernière fenêtre des éliminatoires de février dernier, dans la cadre de la qualification à la Coupe du monde, le Strasbourgeois Youssoupha Fall (2,21m, 24 ans) a déclaré forfait…

On sait que le Dakarois est au cœur d’une discorde entre les fédérations sénégalaise et française. Formé au Mans, naturalisé français, Youssoupha Fall avait été intégré au Team France Basket. Seulement, après avoir donné son accord dans un premier temps, la Fédé sénégalaise n’a pas délivré l’indispensable lettre de sortie au géant qui a porté en jeune le maillot de son pays d’origine. «On avait fait connaître notre position il y a des anne?es de?ja?. Je n’avais jamais eu d’appel du Se?ne?gal avant, alors que la France, ou? je vis depuis des anne?es, s’est inte?resse?e a? moi de?s le de?but. J’ai fait beaucoup de de?marches, de tests de franc?ais, pour obtenir ma naturalisation. Alors je pre?fe?re ne plus penser a? c?a, me concentrer sur mon de?veloppement en tant que joueur et laisser mes agents (Bouna Ndiaye, l’agence ComSport) ge?rer cela. Et on verra bien ce qui se concre?tisera… Ou pas», a une fois de plus, réagi le pivot du Mans.

Par: basketsenegal