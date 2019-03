Marouane Fellaini annonce sa retraite chez les Diables

Marouane Fellaini, 31 ans, a annoncé jeudi sur les réseaux sociaux la fin de sa carrière internationale après 87 rencontres avec les Diables Rouges. “Le moment est venu de me retirer et de permettre à la prochaine génération de joueurs belges de poursuivre cette période très réussie de l’histoire du football belge.” Fellaini a débuté chez les Diables Rouges en 2007 lors d’un amical contre la République tchèque.

Il a totalisé 18 buts en 87 apparitions en équipe nationale et pris part à deux Coupes du monde (2014 et 2018) et à l’Euro 2016. Il a marqué deux buts très importants en Coupe du monde, contre l’Algérie en 2014, alors que la Belgique était menée, et contre le Japon en 2018. À chaque fois, il a marqué après sa montée au jeu alors que la Belgique était menée au score et les Diables Rouges se sont ensuite imposés.

“Après avoir représenté la Belgique au plus haut niveau pendant douze ans, j’ai décidé de prendre ma retraite du football international”, a écrit Fellaini. “Cela n’a pas été une décision facile pour moi, et je ne la prends pas à la légère, mais j’estime que le moment est venu de me retirer et de permettre à la prochaine génération de joueurs belges de poursuivre cette période très réussie de l’histoire du football belge.”

Des souvenirs incroyables

“Ce fut un honneur de représenter mon pays 87 fois et de participer à deux Coupes du monde et à un Euro pour la Belgique. J’ai beaucoup de souvenirs incroyables avec les Diables Rouges depuis mes débuts en 2007 jusqu’au Mondial en Russie de l’an passé. Je suis très fier que la Belgique occupe la première place du classement mondial de la FIFA.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont fait partie de ma carrière internationale, en particulier mes coéquipiers, dont beaucoup seront des amis pour la vie, et tous les coachs avec lesquels j’ai travaillé. Je voudrais également remercier tous les fans belges qui ont parcouru le monde pour nous soutenir. Je souhaite au sélectionneur et à l’équipe le meilleur pour les prochaines qualifications à l’Euro. Merci la Belgique.” Fellaini a quitté Manchester United en janvier pour évoluer en Chine, au Shandong Luneng.

Par: 7sur7.be