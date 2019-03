Selon le directeur de cabinet du président de l’Assemblée nationale et patron de l’Afp, Moustapha Niasse, leur parti aura bel et bien un candidat en 2024 pour la succession de Macky Sall. « Comme tous les partis politiques, l’Afp est créée pour la conquête du pourvoir. Nous aurons un candidat en 2024, annonce-t-il. Les instances du parti en ont débattu et l’ont décidé démocratiquement. »

Abdou Khadre MBOUP-SENEGAL7